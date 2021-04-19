مصر.. الأزهر يعلق على مقتل قبطي على يد عناصر داعش

علق الأزهر الشريف في مصر على مقتل مواطن قبطي على أيدي عناصر تنظيم "داعش"، معتبرا أن هذا العمل يؤكد ‏"تجرد تلك الجماعات الإرهابية من أدنى معاني الإنسانية".

وأعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال مناسبة إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر، عن تعازيه "لأسرة ضحية الغدر والخسة الفقيد نبيل حبشي ‏الذي غدر به على يد المجرمين الإرهابيين من تنظيم داعش، في مشهد يندى له جبين الإنسانية ويؤكد ‏تجرد تلك الجماعات الإرهابية من أدنى معاني الإنسانية".

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كما تقدم الضويني بخالص العزاء لأسر ضحايا قطار طوخ القليوبية، متمنيا ‏الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: RT