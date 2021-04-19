مصر.. تفاصيل عملية تصفية خلية "داعش" المتورطة بقتل قبطي

نشرت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل عملية القضاء على خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" ضالعة في قتل مواطن قبطي في سيناء.

وحصلت RT على صور تظهر الأسلحة التي كانت بحوزة عناصر الخلية.

وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن رصدت مكان تواجد المجموعة المتورطة فى حادث مقتل المواطن القبطي نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، مشيرا إلى أنهم خططوا لتنفيذ عدد من العمليات، سيما ضد القوات المسلحة والشرطة.

وقال المصدر أنه بناء على معلومات تم رصد 3 عناصر من تلك الخلية "شديدة الخطورة" بذات المنطقة مستقلين سيارة ماركة نيسان ربع نقل بيضاء اللون، حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوات، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على (3 سلاح آلى – 1 حزام ناسف – 1قنبلة يدوية – كمية من الطلقات الآلية).

RT

وقال المصدر إن بين المستهدفين قيادي في داعش يدعى محمد زيادة سالم زيادة واسمه الحركي (عمار) واصفا إياه بـ"أخطر العناصر الإرهابية" في محافظة شمال سيناء، والثاني هو قيادي في داعش ويدعى يوسف إبراهيم سليم القرم واسمه الحركي (أبو محمد).

RT

وتابع المصدر أنه يجري حاليا ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي.. حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من (جهاد عطا الله سلامة عودة – أحمد كمال محمد شحاته– خالد محمد سليم حسين).

المصدر: RT