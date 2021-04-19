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أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى "الإسراع في تشكيل حكومة جديدة"

أخبار العالم العربي

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى
Reuters HB
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية و"الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لإرساء الاستقرار في لبنان".

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وجاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الذي يزور البلاد حاليا، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري في بيان على موقعه الإلكتروني.

وذكر البيان أن المقابلة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأضاف أنها تناولت أيضا تطورات الوضع في لبنان، حيث أطلع دياب الشيخ تميم على آخر المستجدات لا سيما التحديات السياسية والاقتصادية والمساعي المبذولة لتجاوزها.

المصدر: "قنا"

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