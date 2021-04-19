رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني

استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، والوفد المرافق.

وقد جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في كافة المجالات، كما تمت مناقشة آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

الصورة من صحيفة "الشرق" القطرية

يذكر أن دياب غادر مساء يوم أمس الأحد بيروت إلى قطر، في زيارة تستغرق حتى يوم الثلاثاء القادم وسيلتقي خلالها كبار المسؤولين القطريين.

وهذه هي أول زيارة خارجية لدياب منذ أكتوبر العام الماضي عندما زار الكويت للمشاركة في مراسم وداع الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: "الشرق" + RT