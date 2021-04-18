في مشهد غير معتاد مع اقتراب الصيف.. الثلوج تغطي حائل السعودية (فيديو)
تداول سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد مذهلة لتراكم حبات البرد عقب تساقطه في بعض المناطق الجنوبية بالسعودية، أمس السبت، وخاصة في حائل.
ولاقت الصور والفيديوهات المنشورة تفاعلا واسعا من قبل رواد "تويتر" في المملكة، التي تخيم على معظمها الأجواء الصحراوية الحارة، والتي لا تشاهد فيها الثلوج عادة بهذا الشكل.
من #تصويري للبردية الكثيفة على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة #حائل عصر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٢/٩/٥ pic.twitter.com/Dapf1ySNDT— عبدالله السليمي (@Abda16644) April 17, 2021
#تصويري— أحمد العنزي (@ahmed6263) April 17, 2021
مقطع اخر للبرديه التاريخيه على طريق الحايط _خيبر_الثمد
السبت 5 رمضان 1442
@S_A_E9@FAHAD_1322@2015_Weather@hailamtr@UloomAlmtarpic.twitter.com/2g74bK1LSa
راس الابيض حره بني رشيد #حائل - #محافظه#الحائط— ﮼خالدالعيــسىٰ (@KHALID__ALESSA) April 17, 2021
يوم السبت 1442/9/5@we_madinah@Tqs_Guryat@hailamtrpic.twitter.com/01PeY9ApMR
April 17, 2021
شعيب السلف الان سيل من البرد ❄️#حايل— منبر طقس حائل (@hailamtr) April 17, 2021
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عثمان المعاشي pic.twitter.com/EAQwjO74NM
المصدر: RT