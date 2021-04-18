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في مشهد غير معتاد مع اقتراب الصيف.. الثلوج تغطي حائل السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

في مشهد غير معتاد مع اقتراب الصيف.. الثلوج تغطي حائل السعودية (فيديو)
twitter.com/Abda16644
حائل أمس
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تداول سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد مذهلة لتراكم حبات البرد عقب تساقطه في بعض المناطق الجنوبية بالسعودية، أمس السبت، وخاصة في حائل.

ولاقت الصور والفيديوهات المنشورة تفاعلا واسعا من قبل رواد "تويتر" في المملكة، التي تخيم على معظمها الأجواء الصحراوية الحارة، والتي لا تشاهد فيها الثلوج عادة بهذا الشكل.

المصدر: RT

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