مصر.. مدمن مخدرات يقتل زوجته أمام طفليها ويبلغ عن جريمته

أقدم رجل بمحافظة الجيزة المصرية، على قتل زوجته والتمثيل بجثتها أمام أطفالها، بسبب رفضها منحه المال لشراء مخدرات يدمن على تعاطيها.

وبدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بقسم بولاق الدكرور بلاغا يفيد بعثور أهل فتاة تدعى إنجي (20) عاما، على جثة ابنتهم مقتولة داخل شقتها وتلقيهم اتصالا هاتفيا من زوجها يخبرهم بقيامه بقتلها.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث لتعثر على جثة المجني عليها معلقة في "ماسورة غاز" واختفاء زوجها، لكن سرعان ما تمكنت الشرطة من القبض عليه، حيث اعترف بارتكابه الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى أدهم (27) سنة، مدمن مخدرات، وأقدم على شنق زوجته لرفضها إعطاءه 1000 جنيه كانت حصلت عليها من والدها للإنفاق على ابنتيها، لشراء مادة الإستروكس المخدر، ثم قام بخنقها أمام طفلتيهما وتعليقها بحبل.

المصدر: "مصراوي"