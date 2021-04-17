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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارات استهدفت مواقع لـ"حماس"

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارات استهدفت مواقع لـ
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لغارات شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، عبر حسابه في "تويتر" فيديو للغارات، وقال: " شنتها طائراتنا الليلة الماضية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بينها موقع تدريب، وموقع لمضادات أرضية قيد التطوير، ومصنع لانتاج الباطون لحفر الأنفاق، وذلك ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل مساء أمس".

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مراسل RT: غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مراسل RT: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين بالقطاع.

المصدر: وكالات

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