مراسل RT: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قال مراسل RT في قطاع غزة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين.

وأشار مراسلنا إلى أن الجيش الإسرائيلي وردا على مزاعم إطلاق صاروخ من غزة، استهدف بمدفعيته مرصداً شرق المحافظة الوسطى.



وكان الجيش الإسرائيلي ذكر أن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت بمنطقة غلاف غزة وسط أنباء عن استهداف المدينة بصاروخ من قطاع غزة.

وذكرت بلدية سديروت في بيان أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة خارج سديروت.

وقالت مراسلة RT في القدس نقلا عن مصادر إسرائيلية أن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة سديروت وغلاف غزة جاء بعد حديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

المصدر: RT



يتبع..