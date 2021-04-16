برلماني تونسي يدعو رئيس الحكومة إلى ضرورة الوعي بخطورة الوضع الوبائي في البلاد

كشف العضو في مجلس النواب التونسي، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان، بدر الدين قمودي، خطورة الوضع الصحي في تونس جراء انتشار فيروس كورونا.

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وكتب قمودي منشورا عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" قال فيه: "أمام الوضع الصحي الخطير الذي وصلنا إليه، وأمام الإقرار بخطورة الوضع الوبائي نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا، ونظرا لعجز أقسام كوفيد 19 بمختلف مستشفياتنا العمومية، حيث تجاوزت طاقة استيعابها القصوى بكثير، على رئيس الحكومة أن يعي خطورة المرحلة".

وأضاف: "على رئيس الحكومة أن يأذن بتسخير كافة المصحات الخاصة لاستقبال المرضى ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة العمومية حتى انتهاء الأزمة".

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت قبل يومين عن اقتراب وفيات كورونا في البلاد من عتبة الـ 10 آلاف حالة وفاة، مع عودة انتشار الفيروس المرتبطة بظهور السلالة البريطانية المتحورة.

المصدر: RT