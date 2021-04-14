تونس.. وفيات كورونا تقترب من حاجز الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الأربعاء، تسجيل 84 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الجائحة في تونس إلى 9480 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 2123 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الجمل للإصابات 276 ألفا و727 إصابة.

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وقام وفد تونسي يمثل مختلف القطاعات بزيارة إلى روسيا من 4 الى 8 أبريل بهدف التسريع في التزود بالدفعة الثانية المكونة من 470 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت مديرة المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في ختام الزيارة، أن التسريع في التزود باللقاح الروسي سيساهم في دعم الحملة الوطنية للتلقيح التي يعول عليها في بلوغ نسبة تلقيح مرتفعة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، خاصة مع عودة انتشار الفيروس المرتبطة بظهور السلالة البريطانية المتحورة.

يذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، انطلقت في تونس في 13 مارس، بعد أن حصلت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: RT