مجلس الأمن يصوت على قرار جديد يخص ليبيا

يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار جديد يخص ليبيا مكون من 22 فقرة.

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وبحسب صحيفة "المرصد" الليبية، يدعو القرار السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

كما يدعو لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو القادم، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.

وينص القرار على ضرورة أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

ويعد مجلس الأمن بالعمل على إتاحة الأصول الليبية المجمدة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب، مع المطالبة بانسحاب جميع المرتزقة المسلحين من البلاد، وعدم تدخل جميع الدول الأعضاء في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

المصدر: صحيفة المرصد