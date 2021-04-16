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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل

أخبار العالم العربي

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل
Reuters AJ/GS/
علم الإمارات العربية المتحدة
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دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى "خفض التصعيد، وضبط النفس، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة".

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أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق

وأكدت الوزارة أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

المصدر: "البيان"

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