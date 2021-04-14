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أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق

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أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
RT
أولى الصور إثر القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
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تعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء يوم الأربعاء، لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق إن دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل الدولي، وتم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن القنصلية الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار وأن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب المطار.

أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق
أولى الصور بعد القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي بكردستان العراق

المصدر: RT

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