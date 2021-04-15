مهندسون مصريون يستعدون لإعادة إعمار أشهر وأعرق مساجد العراق

فاز ثمانية معماريين مصريين في مسابقة دولية لإعادة إعمار مجمع مسجد النوري التاريخي في مدينة الموصل بشمال العراق، وفق ما أعلنت منظمة اليونسكو الخميس.

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وتعرض المجمع لأضرار جسيمة في أثناء مكافحة التنظيمات المسلحة لداعش في عام 2017، وإعادة بناء المسجد جزء من مشروع منظمة اليونسكو لإعادة تأهيل المدينة القديمة.

وعانى الجامع، الذي بني في القرن الثاني عشر ويشتهر بمئذنته المائلة، بشدة في القتال بين تنظيم داعش والقوات الأمريكية والعراقية، المعروفة باسم معركة تحرير الموصل، حيث اتهم داعش بتفجير الموقع قبل أن تسيطر عليه القوات الحكومية.

تم اختيار التصميم الفائز ويطلق عليه "Courtyards Dialogue"، حيث اختير المشروع الرابح الذي يدعى "حوار الأروقة" من بين 123 تصميما، وقدمه فريق مؤلف من أربعة شركاء، ويترأس هذا الفريق، صلاح الدين سمير هريدي، ويشارك فيه خالد فريد الديب، وشريف فرج إبراهيم، وطارق علي محمد، ومن أربعة مصممين معماريين، وهم نهى منصور ريان، وهاجر عبد الغني جاد، ومحمد سعد جمال، ويسرى محمد البهاء.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن إعادة الإعمار "ستكون علامة فارقة في مسيرة المصالحة والتماسك الاجتماعي في المدينة التي مزقتها الحرب".

تهدف أعمال إعادة الإعمار، التي ستبدأ في أواخر الخريف، إلى إعادة بناء مصلى النوري التاريخي ودمج المجمع، وهو أكبر مساحة عامة في مدينة الموصل القديمة ، في محيطه الحضري من خلال الأماكن العامة المفتوحة.

أطلقت اليونسكو المسابقة في نوفمبر 2020 بالتنسيق مع وزارة الثقافة العراقية والوقف السني العراقي، وبدعم من الإمارات العربية المتحدة.