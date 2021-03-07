البابا فرنسيس يدعو المسيحيين للعودة إلى الموصل والقيام بدورهم "الحيوي"

دعا البابا فرانسيس، اليوم الأحد، المسيحيين العراقيين إلى العودة لمدينة الموصل والقيام بدورهم "الحيوي"، فيما أشار إلى ان انخفاض أعدادهم في العراق "أمر مؤسف".

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وقال البابا في كلمة له من مدينة الموصل بشمال العراق، إن "التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هنا، وفي الشرق الأوسط، هو ضرر جسيم للمجتمع، ويضعف النسيج التنوعي للمجتمع بفقدان أي من أعضائه".

وأضاف: "نرفع اليوم صلاتنا من أجل ضحايا الحرب، والنزاعات المسلحة في الموصل تبدو واضحة جدا".

وتابع البابا: "نؤكد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الأخوة، والرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب، وهذا الصوت أكثر بلاغة من الكراهية والعنف".

وأشار بابا الفاتيكان إلى أن "مدينة الموصل فيها رمزان يجعلاننا نقترب من الله، وهما جامع النوري ومنارة الحدباء".

المصدر: RT