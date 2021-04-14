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السودان .. مصادرة سيارات "بوكو حرام" في ولاية شمال كردفان

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السودان .. مصادرة سيارات
السودان، أرشيف
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أعلن والي شمال كردفان خالد آدم، عن مصادرة جميع العربات المهربة وغير المسجلة "بوكو حرام" بالولاية التي لم تسو أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة لعمليات التقنين التي انتهت في مارس.

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وأضاف الوالي في تصريح لوكالة "السودان للأنباء" أن "قيادة المركبات غير المقننة التي لاتحمل لوحات هي أداة للارتكاب الجريمة"، مشددا على "ضرورة ضبط كل المركبات التي لا تستوفي صلاحية السير باعتبارها جريمة مركبة وهي أكبر مهدد أمني واجتماعي وسيتم مصادرتها بعد التحري من إجراءاتها".

وتابع أن هذه "العربات مهربة من دول الجوار وعبارة عن نفايات"، منوها بأن السودان ليس مكبا للنفايات، وأشار إلى أن حكومة الولاية ولجنة الأمن شددت على تكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول العربات غير المقننة للولاية، مؤكدا أن القانون سيتم تطبيقه لضبط المركبة غير المقننة دون استثناء لأي شخص.

تجدر الإشارة إلى أن السيارات المهربة المسروقة في البلدان المجاورة يطلق عليها شعبيا تسمية "بوكو حرام".

المصدر: "سونا"

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