"الأناضول": مصر نقلت أسلحة مخبأة تحت الأدوية إلى ليبيا

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول عسكري ليبي اتهامه للجيش المصري بتوريد شحنة من الأسلحة والذخائر لقوات المشير خليفة حفتر تحت غطاء تقديم مساعدات طبية لليبيا.

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وحسب "الأناضول"، فإن الناطق باسم "غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة"، الهادي دراه، قال لمراسلها اليوم الأربعاء إن "الطائرتين المصريتين اللتين هبطتا في مطار مدينة سبها تحملان شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة تحت الأدوية"، لدعم قوات حفتر.

وأضاف المسؤول أن "طائرتين مصريتين من طراز c-130 هبطتا في مطار سبها"، وكانت "هناك بالفعل مجموعة بسيطة من الأدوية على متن الطائرتين، ولكن أغلب الحمولة كانت أسلحة وذخائر"، معتبرا أن إيصالها تم "بهدف التحشيد".

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الليبية عن "وصول شحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى مطار سبها الدولي، بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية".

من جهته، أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أنه "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا"، حيث وصلت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار سبها محملتين بأطنان من المساعدات الطبية "في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف".

المصدر: الأناضول