مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

أعلن العميد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أنه "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا".

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار سبها في ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية "في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف".

#المتحدث_العسكرى : بتوجيهات من الرئيس / عبد الفتاح السيسى .. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى دولة ليبيا . pic.twitter.com/pIddErgT3A — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 13, 2021

ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانب ليبيا في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا "أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

المصدر: "مصراوي" + RT