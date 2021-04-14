 
مباشر

محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في أول أيام رمضان المبارك

أخبار العالم العربي

محصنون ضد كورونا يؤدون مناسك العمرة في أول أيام رمضان المبارك
Reuters
مناسك العمرة في مكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6gc

طاف معتمرون محصنون ضد فيروس كورونا حول الكعبة المشرفة في مكة خلال أدائهم مناسك العمرة في أول أيام شهر رمضان، مرتدين الكمامات ومتبعين مسارات محددة تراعي التباعد الاجتماعي.

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها في مارس 2020 في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتخذت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، أن منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان سيتم فقط لمن تلقوا لقاح كورونا.

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، تشمل من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو المتعافي من الإصابة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم.

المصدر: "أ ف ب"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا