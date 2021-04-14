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واشنطن تعبر عن "خيبة أملها" إزاء تمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان في الصومال

أخبار العالم العربي

واشنطن تعبر عن
Reuters POOL
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيبة أمله إزاء تمديد صلاحيات الرئيس والبرلمان في الصومال لمدة عامين إضافيين.

وصادق البرلمان الصومالي يوم الاثنين على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون عامين.

ويأتي ذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال وسط خلافات بين القوى السياسية بشأن شروط تنظيمها.

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البرلمان الصومالي يصادق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عامين
البرلمان الصومالي يصادق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عامين

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في الصومال في النصف الثاني من فبراير الماضي كما انتهت صلاحيات الرئيس محمد عبد الله محمد في فبراير الماضي.

وحث مجلس الأمن الدولي قادة الصومال على الدخول في حوار من أجل إجراء الانتخابات، وأعرب عن قلقه إزاء المأزق السياسي في البلاد.

المصدر: رويترز+RT

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