البرلمان الصومالي يصادق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عامين

صادق البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، على مشروع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة في غضون عامين.

وكانت الحكومة الصومالية المنتهية ولايتها، حذرت قبل أيام من أن "أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية يعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية".

وفي بيان وجهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن، اعتبرت الخارجية الصومالية أن "أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وجاء ذلك بعد بيان تلته ليندا توماس غرينفيلد، رئيسة المجلس ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لمجلس الأمن في 31 مارس 2021.

المصدر: "الأناضول" + RT