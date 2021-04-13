"رويترز": واشنطن قررت المضي قدما بصفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن قررت المضي قدما بصفقة أسلحة دفاعية للإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية للوكالة أن "الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع مسؤولين إماراتيين بشأن تفاصيل مبيعات الأسلحة والتزامات الإماراتيين بشأن استخدام هذه الأسلحة".

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وأشاروا إلى أن "الولايات المتحدة ترجح تسليم الأسلحة للإمارات في 2025 أو بعد ذلك".

وكانت الإمارات قد أبرمت صفقة طائرات في آخر يوم بولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بقيمة 23 مليار دولار وتشمل طائرات "إف 35" وعددها 50 طائرة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.

بينما قررت إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الجديد الذي تولى السلطة في 20 يناير الماضي.

المصدر: "رويترز" + RT