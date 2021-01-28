إسرائيل تقلل من شأن مراجعة أمريكية محتملة لصفقة أسلحة للإمارات

قلل زعماء إسرائيليون اليوم الخميس من شأن مراجعة قد تجريها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمبيعات أسلحة أمريكية للإمارات ارتبطت بالتطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رده على أسئلة الصحفيين عن احتمال أن تسبب المراجعة انتكاسة لجهود إسرائيل في إقامة علاقات مع الإمارات ودول عربية أخرى: "لا أعتقد.. أرى أننا تجاوزنا نقطة اللاعودة".

وأضاف قائلا: "يرى الجميع مزايا ضخمة هنا.. السلام مقابل السلام.. أعتقد أنها ستمضي للأمام".

ووصف وزير الدفاع بيني غانتس المراجة بأنها "روتينية" وقال في مقابلة مع تلفزيون "واي نت" إنه سيتحدث إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم.

وكانت الإدارة الأمريكية قالت الأربعاء إنها علقت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة إلى دول حليفة.

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ووافقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي توسطت بين إسرائيل والإمارات في اتفاق الطرفين على إقامة علاقات رسمية في سبتمبر، على بيع الإمارات مقاتلات من طراز إف-35 وأسلحة أخرى.

وتجرى في العادة مثل هذه المراجعات بعد تنصيب إدارة أمريكية جديدة، وقالت الإمارات إنها توقعت مثل هذا الإجراء وستعمل عن كثب مع إدارة بايدن.

وإسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات إف-35، وعبرت تل أبيب في بادئ الأمر عن تخوفها من الصفقة، لكن نتنياهو وغانتس خففا موقفهما بعد تطمينات من ترامب بأن إسرائيل ستظل تحتفظ بالتفوق العسكري.

المصدر: رويترز