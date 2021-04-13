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عبد الله بن زايد يستقبل مريم الصادق المهدي

أخبار العالم العربي

عبد الله بن زايد يستقبل مريم الصادق المهدي
RT وام
عبد الله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السودان
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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات منها الاستثمارية والزراعية، كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحث آل نهيان والمهدي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الإماراتي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والسودان، وعبر عن تمنياته لجمهورية السودان والشعب السوداني الاستقرار والتقدم والازدهار.

وتبادل الجانبان مذكرة تفاهم بين أكاديمية "أنور قرقاش الدبلوماسية" و"المركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان".

المصدر: وام

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