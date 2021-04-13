مركز رقمي يتهم فيسبوك بالتساهل مع الجيوش الإلكترونية في العراق

اتهم مركز الإعلام الرقمي في العراق شركة فيسبوك بالتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، من خلال نشر معلومات مضللة عبر منصات الإعلام الاجتماعي.

وحسب بيان للمركز اليوم الثلاثاء، فإنه رصد نشاطات مستمرة لصفحات بأسماء عامة نشرت معلومات مزيفة أو خادعة تم نفيها لاحقا من قبل مصادر رسمية أو جهات تحقيق مستقلة.

وأضاف، أن "فيسبوك لم يتخذ أي إجراء بحق هذه الصفحات أو الحسابات حتى ولو كان تنبيها على المنشور باحتوائه على معلومات مضللة كما تفعل في بعض الدول".

وحذر المركز من خطورة قيام فيسبوك بالسماح لمثل هذه السلوكيات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، ودعا الجهات المسؤولة عن نزاهة الانتخابات إلى التصرف وعلى نحو يضمن حماية الناخب العراقي من المعلومات المزيفة أو المضللة التي تبث وتؤثر في سير العملية الانتخابية.

المصدر: RT