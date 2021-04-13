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مصر.. الإفراج عن الصحفي والقيادي السابق في حزب "الدستور" خالد داوود

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مصر.. الإفراج عن الصحفي والقيادي السابق في حزب
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
دار القضاء الأعلى في مصر
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أفرجت السلطات المصرية عن الكاتب الصحفي والقيادي السابق بحزب "الدستور" خالد داوود، تنفيذا لقرار النيابة العامة إخلاء سبيله بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.

وكتب المحامي خالد علي في تغريدة عبر "تويتر": "خالد خرج من السجن وتسلم سيارته وعاد بها إلى منزله، وهو الآن بين أسرته".

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل داوود، على ذمة القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه داوود في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها المخالفة للقانون، ونشر وبث أخبار كاذبة، فضلا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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