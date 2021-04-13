مصر.. الإفراج عن الصحفي والقيادي السابق في حزب "الدستور" خالد داوود

أفرجت السلطات المصرية عن الكاتب الصحفي والقيادي السابق بحزب "الدستور" خالد داوود، تنفيذا لقرار النيابة العامة إخلاء سبيله بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.

وكتب المحامي خالد علي في تغريدة عبر "تويتر": "خالد خرج من السجن وتسلم سيارته وعاد بها إلى منزله، وهو الآن بين أسرته".

الحمد لله

النيابة تقرر إخلاء سبيل خالد داوود

وأحلى سحور رمضانى انى أسمع صوته بيجلجل فى بيته

خالد خرج من السجن إلى جهاز الأمن الوطنى وتسلم سيارته وعاد بها إلى بيته.

وهو الآن وسط أسرته.

يارب فرح الجميع

ورد كل غايب لأهله

L pic.twitter.com/11aQLmn2mm — Khaled Ali (@Khaledali251) April 12, 2021

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل داوود، على ذمة القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه داوود في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها المخالفة للقانون، ونشر وبث أخبار كاذبة، فضلا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT