مصر.. القبض على متهم بإطلاق منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص

ألقت قوات الأمن المصري القبض على مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، بتهمة إطلاق منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون ترخيص.

وتم ضبطه وتفتيش مسكنه حيث عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام 78 روتر ماركات مختلفة، 2 سويتش ماركات مختلفة، كمبيوتر بمشتملاته، ومقويي إشارة خارجيين.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية