أثينا: مستعدون لمحادثات مع ليبيا حول ترسيم المناطق البحرية

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن أثينا جاهزة لمحادثات مع طرابلس حول ترسيم المناطق البحرية بين البلدين عبر إتمام اتفاقية بدأ التحضير لها في 2010.

إقرأ المزيد

وفي أعقاب لقاء جمعه في بنغازي مع نائب رئيس الوزراء الليبي حسين القطراني، شكر ديندياس الجانب الليبي على "موقفه الواضح إزاء المذكرة المزعومة غير الشرعية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا حول المناطق البحرية".

وأشاد الوزير اليوناني بقرار مجلس النواب الليبي عدم المصادقة على المذكرة، مضيفا: "اليونان تحت تصرف ليبيا كي نتفق حول مناطقنا البحرية".

وتابع ديندياس أن "اليونان جاهزة لتكريس مجمل اتفاقياتها السابقة مع ليبيا وعقد اتفاقيات جديدة كي نساعدكم ما أمكن في إعادة بناء بلادكم.. هذا ما دفعنا إلى فتح سفارتنا في طرابلس على الفور ولهذا السبب سنفتح اليوم قنصليتنا هنا في بنغازي".

وأشار ديدياس إلى أن زيارته إلى بنغازي جاءت امتدادا لزيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس قبل أسبوع، الأمر الذي يدل على دعم أثينا الكامل للحكومة الانتقالية الليبية والانتخابات المزمع عقدها في ليبيا في ديسمبر المقبل.

المصدر: "تاس"