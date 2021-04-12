الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين.

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وقالت في بيان إنه استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيرة نوع "صماد3"، كما تم استهداف مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة نوع "قاصف 2K" وصاروخين بالستيين نوع "بدر1".

ولفت الحوثيون إلى أن عملية "الثلاثين من شعبان" استمرت من مساء أمس الأحد، واستمرت حتى فجر الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح، مؤكدين أن "العمليات مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

قال تعالى : (وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤئِكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ). صدق الله العظيم — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 12, 2021

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أعلن أمس الأحد عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان ومناطق أخرى في المملكة.

المصدر: RT + المسيرة