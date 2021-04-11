القاهرة توفد وزيرين معا إلى الخرطوم

وصل وزيرا النقل والمالية المصريان مهندس كامل، والدكتور محمد معيط، إلى الخرطوم فجر اليوم الأحد، بزيارة تستغرق يومين، سيتم خلالها بحث وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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وكان في استقبالهما بمطار الخرطوم، وزيرا النقل والبنى التحتية المهندس ميرغني موسى، والمالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، وسفير جمهورية مصر العربية بالسودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وسيبحث الوزيران الزائران مع نظرائهم السودانيين "العلاقات الثانئية بين البلدين الشقيقين في مجالات تطوير التبادل التجاري والاقتصادي وكذلك سبل التعاون في مجال البنى التحتية والطرق وشبكات الكهرباء".

المصدر: "سونا"