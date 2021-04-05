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القوات المصرية والسودانية تنهي تدريبا لسلاح الجو يتضمن مهام الاعتراض وتنفيذ هجمات

أخبار العالم العربي

القوات المصرية والسودانية تنهي تدريبا لسلاح الجو يتضمن مهام الاعتراض وتنفيذ هجمات
RT
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أعلنت القوات المسلحة المصرية اختتام فاعليات تدريب "نسور النيل – 2" بين الجيشين المصري والسوداني، على أرض السودان.

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وقالت القوات المصرية إن رئيس أركان حرب الجيش المصري، محمد فريد، شهد مع محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك، الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

وبدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الإعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية.

المصدر: RT

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