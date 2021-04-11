في إطار زيارته لمصر.. الرئيس التونسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" ويتلقى هدية (صور)

زار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، كاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة، حيث استقبله القس تادرس، المسؤول عن الكاتدرائية.

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وقام قيس سعيد بتفقد والتعرف على معالمها الرئيسية، كما تلقى في ختام الزيارة هدية تذكارية من القس تادرس، عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.

وتأتي جولة الرئيس التونسي بكاتدرائية العاصمة، في إطار زيارته الحالية لمصر والتي تستغرق 3 أيام.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، قد قالت أمس السبت، إن الرئيس قيس سعيد زار بعض المواقع التاريخية في القاهرة، حيث اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه مؤخرا.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان، أن سعيد قام أيضا بزيارة مسجد عمرو بن العاص، وحرص على أداء الصلاة فيه، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار المصري خالد العنان.

المصدر: موقع الرئاسة التونسية + "الشروق"