بارزاني: نأمل في أن تحل الجامعة العربية المشاكل المتراكمة في العراق

عبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن أمله في أن تلعب الجامعة العربية دورها الحيوي لحل المشاكل المتراكمة في البلاد.

ووفقا لبيان لحكومة الإقليم، فإن بارزاني استقبل اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في محافظة أربيل عاصمة كردستان العراق.

وأشار بارزاني بحسب البيان، إلى أن "إقليم كردستان يتطلع إلى إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية".

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ونقل البيان عن أبو الغيط، تثمينه لدور إقليم كردستان وموقعه المهم، وما حققه من نجاح اقتصادي متميز.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية، إن "زيارته إلى إقليم كردستان ما هي إلا رسالة يدعو فيها الدول العربية لتعزيز علاقاتها مع الإقليم في إطار العراق الاتحادي، ولا سيما في التبادل التجاري والاستثمار".

وبحث اللقاء آخر مستجدات الوضع العام في العراق، كما تم تسليط الضوء على علاقات إقليم كردستان مع الدول العربية.