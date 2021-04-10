الكاظمي لأبو الغيط: العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، دعم بلاده لمبادرات إنهاء الصراع في اليمن، كما أشار إلى دعم لبنان لتجاوز أزمته الصعبة.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وبحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف القضايا العربية الراهنة".

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ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده، "أهمية التواجد الفعال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية".

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن "بلاده تتطلع إلى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دور عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة".

وأضاف، أن "العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها".

وتابع: "أمام الجامعة العربية دورا مهما تضطلع به في تعزيز التقارب البناء وتجاوز الخلافات، وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة التي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة".

وشدد الكاظمي على ضرورة أن "تبقى القضية الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتنا، لأنها تمثل قضية ضمير ووجدان للعرب وللإنسانية، ولأن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم تاريخي".

من جانبه أشار أبو الغيط إلى أن "مؤسسة الجامعة حريصة على دعم العراق في مساعيه السامية هذه".

وأثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الخطوات الشجاعة للحكومة العراقية، لاسيما ما يتعلق بمسار الانفتاح العراقي الحكيم والمتزن على محيطيه العربي والإقليمي، وروح المبادرة الإيجابية التي ينتهجها.

المصدر: RT