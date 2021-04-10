صالح: أمن العراق يصب في مصلحة شعوب الشرق الأوسط

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن أمن العراق يصب في مصلحة شعوب الشرق الأوسط، وأكد دعم بلاده للحوار في المنطقة.

وقال خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار".

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وأضاف، أن "الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبني التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءا لا يتجزا من أمن واستقرار العراق".

وأشار صالح إلى أن "استقرار العراق وسيادته عنصر لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".

المصدر: RT