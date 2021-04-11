الكويت ترفض السماح للبوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم وتشرح السبب

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت فيصل العوضي، أن الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم في الكويت.

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وقال العوضي في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية إن "الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية، خصوصا أن الكويت منعت هذا الفعل منذ مطلع الثمانينات إلى يومنا هذا، وكان هذا الرفض باعتبار أن الكويت دولة إسلامية، وتحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو جنسه أو جنسيته".

وشدد العوضي على أن "من يرغب بحرق الجثة فعليه تسفير الجنازة إلى بلده وحرقها هناك، وليس في الكويت".

وردا على سؤال عن إمكانية منع دخول المقبرة إلا لمن تلقى لقاح كورونا، أوضح العوضي أن "هذا الأمر يرجع إلى وزارة الصحة فهي المخولة بذلك"، معلنا عن "موافقة السلطات الصحية على تطعيم 245 موظفا وافدا يعملون في الإدارة اليوم وغدا"، مؤكدا أن "من يرفض التطعيم فسيتحمل تبعات قراره لاحقا".

وتابع أن "الإدارة تطبق الاشتراطات الصحية في جميع المقابر من دون استثناء، وتسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يتم السماح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن".

المصدر: "الراي" الكويتية