الكويت.. ضبط مخبري هندي أصدر شهادات فحص كورونا مزورة

أوقفت الشرطة الكويتية مخبريا هنديا بعد ثبوت تورطه في استخراج شهادات خلو من كورونا مزورة لمقيمين، دون إجراء أي فحوص لهم.

ووفقا لما نشرته صحيفة "القبس" فإن الوافد (51 عاما) يعمل فني مختبر في منطقة الفروانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن المتهم أصدر 60 شهادة خلو من كورونا مقابل 30 دينارا (100 دولار) للشهادة.

وعثر رجال الأمن في حوزته على 15 شهادة جاهزة قيد التسليم لأصحابها مقابل المبلغ نفسه.

واعترف المتهم باستخراج الشهادات المزورة، وأحيل للنيابة العامة حسب المصادر التي قالت إن أجهزة الأمن توصلت إلى أسماء كل من حصلوا على الشهادات المزورة.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إبعاد كافة الوافدين المتورطين، مشيرة إلى أن غالبيتهم موجودون خارج البلاد حاليا.

المصدر: "القبس"