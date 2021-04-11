وزير الري يكشف عن خطط مصر لمواجهة الجفاف

كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، عن المخاطر التي يمكن أن تحصل جراء الملء الثاني لسد النهضة، وعن خطط مصر لتفادي بعضها.

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وخلال لقائه مع الإعلامي، عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، قال محمد عبد العاطي: "الضرر يحدث عند ملء السد في وقت الجفاف..ولدينا قدرة على امتصاص أي صدمة..والدولة لديها خطة تعمل بها منذ 5 سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين الترع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل الصدمات أثناء ملء السد..ولو ملء فيه فيضان عالي أو متوسط مفيش مشكلة، ولكن لو فيه جفاف قارص وملء هيبقى هناك مشكلة".

وفي إطار الحديث عن خطوات مصر في هذا الصدد، أردف وزير الري: "الحرب كلمة صعبة ولكن منقدرش نؤيدها، وقبلها استنفاذ لخطوات كبيرة، وهناك أدوات تصعيدية، ولكن ندخل حرب صعب، ونحن مش ضد التنمية، ويجب ألا نضطر للجوء لها.. بعد 10 سنوات كل اجتماع نقطة من أول السطر..ولو عندهم جاهزية في ساعتين نخلص المشكلة..وهم مش جاهزين لأي اتفاق"، في إشارة إلى إثيوبيا.

المصدر: "اليوم السابع"