وزير الري المصري: مستعدون لكل السيناريوهات منذ 5 سنوات والدولة لن تنتظر الضرر

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إن تبادل المعلومات وفقا للاقتراح الإثيوبي حول ملء سد النهضة والاتفاق على ذلك، نراقبه عن كثب.

وأضاف في حديث متلفز: "لو وجدنا حسن النية لكنا وصلنا إلى اتفاق في واشنطن، وإذا كانت تنوي ذلك تأتي وتطبق ذلك فى الاتفاق".

وردا عن سؤال المصريين حول الأضرار التي ستحدث لو حدث الملء الثاني لسد النهضة، صرح بأن الدولة لن تنتظر حتى يحدث الضرر وأن مصر استعدت منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات.

وأشار إلى أن الضرر قد يحدث عن وجود سدود جفاف أو حدوث فيضانات، مبينا أن العمل مستمر على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT