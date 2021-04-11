الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بمسيرتين

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن استهدافها مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط السعودية صباح اليوم الأحد، بطائرتين دون طيار.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان عبر "تويتر" إن مسيرتين من نوع " قاصف 2k" أصابتا الأهداف إصابة دقيقة.

سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من إستهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط صباح اليوم الأحد بطائرتين قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة .

هذا الإستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على بلدِنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 11, 2021

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وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراضه مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

المصدر: RT