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الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بمسيرتين

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بمسيرتين
Reuters
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أعلنت جماعة "أنصار الله" عن استهدافها مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط السعودية صباح اليوم الأحد، بطائرتين دون طيار.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان عبر "تويتر" إن مسيرتين من نوع " قاصف 2k" أصابتا الأهداف إصابة دقيقة.

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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون
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وفي وقت سابق اليوم أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عن اعتراضه مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

المصدر: RT

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