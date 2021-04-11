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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد، أن التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن التحالف قوله في بيان فجر اليوم، إنه تم "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط".

واتهم التحالف قوات الحوثيين بتنفيذ "محاولات ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" دون ذكر تفاصيل.

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وكان التحالف قد أعلن أمس السبت عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنه الحوثيون على المملكة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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