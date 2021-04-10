التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة.

وأكد التحالف اليوم السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف الجماعة هجماتها على المملكة في الفترة الأخيرة، في ظل الزحف العسكري الذي أطلقه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب.

المصدر: الإخبارية