التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على السعودية
Reuters Ahmed Yosri
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة.
وأكد التحالف اليوم السبت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية.
#التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #المملكة#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 10, 2021
ويأتي ذلك على خلفية تكثيف الجماعة هجماتها على المملكة في الفترة الأخيرة، في ظل الزحف العسكري الذي أطلقه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب.
المصدر: الإخبارية