الإمارات.. الدفاع المدني في عجمان يخمد حريقا في الصناعية

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان يوم السبت من إخماد حريق اندلع في ورشة حدادة بمنطقة الصناعية الجديدة 2، دون أن يخلف إصابات.

وقال العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، إن بلاغا ورد من منصة عمليات الشرطة عند الساعة السابعة والنصف مساء، يفيد بنشوب حريق في ورشة حدادة تصاحبها كثافة دخان تتصاعد من الورشة.

وأوضح أنه عند وصول الفرق إلى موقع الحادث، عملت على إخلاء منطقة الحريق من العمال حفاظا على سلامتهم، وأخمدت فرق الإطفاء الحريق، مستخدمة الفروع الأرضية وصهاريج المياه في عملية الإطفاء.

وأكد أن فرق الدفاع المدني نجحت في الحد من انتشار الحريق وحصره في ورشة الحدادة، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وذكر أنه عند الانتهاء من المهمة، تم تسليم موقع الحادث للجهة المختصة للاستكمال بقية الإجراءات اللازمة ومعرفة أسباب الحريق.

دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق في ورشة حدادة في منطقة الصناعية الجديدة من دون تسجيل إصابات بشرية.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/qnkMDcoewE — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

المصدر: وسائل إعلام إماراتية