بيروت.. العثور على أشلاء بشرية في حقيبة بشارع الاستقلال وتحديد جنسية صاحبها (صور)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأنه عثر بعد ظهر يوم السبت أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال نزلة الحص بالعاصمة بيروت، على حقيبة بداخلها أشلاء بشرية.

وأضافت الوكالة أن الشرطة وفريق الأدلة الجنائية حضروا إلى المكان المذكور وفرضت طوقا أمنيا.

ووجد داخل الحقيبة يدين ورجلين مقطعة، ويتم البحث على حقائب أخرى في المنطقة، فيما تبين أن الجثة تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية.

عُثر على جثة مقطعة وموضوعة في حقيبة امام بنك لبنان والمهجر فرع الملا مقابل محلات الفاكهاني.

وتبيّن لاحقًا ان الجثة تعود لامرأة من الجنسية الاثيوبية. pic.twitter.com/QjAWeQ1hPJ — Jaras Scoop FM (@jarasscoop) April 10, 2021

العثور على جثة مقطعة وموضوعة داخل حقيبة أمام أحد المصارف

عُثر على جثة مقطعة وموضوعة في حقيبة امام بنك لبنان والمهجر فرع الملا مقابل محلات الفاكهاني.

وتبيّن لاحقًا ان الجثة تعود لامرأة من الجنسية الاثيوبية. pic.twitter.com/Rqjb8FVD2d — AKhbar Beirut - أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) April 10, 2021

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام