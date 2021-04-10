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بيروت.. العثور على أشلاء بشرية في حقيبة بشارع الاستقلال وتحديد جنسية صاحبها (صور)

أخبار العالم العربي

بيروت.. العثور على أشلاء بشرية في حقيبة بشارع الاستقلال وتحديد جنسية صاحبها (صور)
Reuters
بيروت
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأنه عثر بعد ظهر يوم السبت أمام بنك "لبنان والمهجر" في شارع الاستقلال نزلة الحص بالعاصمة بيروت، على حقيبة بداخلها أشلاء بشرية.

وأضافت الوكالة أن الشرطة وفريق الأدلة الجنائية حضروا إلى المكان المذكور وفرضت طوقا أمنيا.

ووجد داخل الحقيبة يدين ورجلين مقطعة، ويتم البحث على حقائب أخرى في المنطقة، فيما تبين أن الجثة تعود لعاملة تحمل الجنسية الإثيوبية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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