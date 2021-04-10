مصر.. إلغاء موكب الطرق الصوفية التزاما بقيود كورونا

قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر إلغاء موكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، التزاما بقيود الوقاية من كورونا.

وقال المجلس إنه "نظرا لإلغاء الدولة كافة التجمعات بإطار مواجهتها لانتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تم إلغاء المؤكب الذي ينطلق من أمام مسجد سيدي صالح الجعفري، وحتى المقر الجديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك عصر غدا الأحد 11 إبريل وهو موعد استطلاع هلال شهر رمضان".

من ناحية أخرى، تستطلع دار الإفتاء المصرية غدا الأحد هلال شهر رمضان المبارك، وسوف يعلن شوقي علام مفتي مصر عن نتيجة الرؤية الشرعية لهلال الشهر في حفل سيقام يوم غدا بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

المصدر: "اليوم السابع"