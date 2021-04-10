رئيس أركان حرب القوات المصرية يلتقي رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، مع الفريق أول بريم نيونجابو رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

ووقع الجانبان على محضر الجلسة، كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي بالتوقيع على برتوكول تعاون عسكري مشترك والذي يتضمن التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة بما يتيح تبادل الخبرات بين الجانبين، تأكيدا على توافق الرؤى تجاه الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

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إلى ذلك، تناول اللقاء الذي التأم على هامش الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، سبل دعم أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا من مصر وبوروندي في العديد من المجالات.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبوروندي، مشيرا إلى توافق رؤى القيادة السياسية للبلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أكد رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري.

وكانت أوغندا قد قالت يوم الأربعاء، إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

#المتحدث_العسكرى : الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس قوات الدفاع الوطنى البوروندى ... pic.twitter.com/nsuWE43asG — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) April 10, 2021

المصدر: RT