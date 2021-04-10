تحرك تونسي لتسريع الحصول على دفعة ثانية من لقاح "سبوتنيك V"

قام وفد تونسي يمثل مختلف القطاعات بزيارة إلى روسيا من 4 الى 8 أبريل بهدف التسريع في التزود بالدفعة الثانية المتكونة من 470 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت مديرة المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية في ختام الزيارة، أن التسريع في التزود باللقاح الروسي سيساهم في دعم الحملة الوطنية للتلقيح التي يعول عليها في بلوغ نسبة تلقيح مرتفعة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، خاصة مع عودة انتشار الفيروس المرتبطة بظهور السلالة البريطانية المتحورة.

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يذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، انطلقت في تونس في 13 مارس، بعد أن تحصلت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: "موزاييك إف إم"