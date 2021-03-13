تونس.. انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بـ "سبوتنيك V"

انطلقت اليوم السبت في تونس الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن تحصلت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأعلنت وزارة الصحة تخصيص 25 مركزا جهويا للقيام بعملية التلقيح وسيكون الانطلاق بتطعيم العاملين في قطاع الصحة المباشرين للمرضى والمصابين بالفيروس والمسجلين بالمنصة الإلكترونية "Evax".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تهدف من هذه الحملة إلى تلقيح 50٪ من سكان البلاد.

وكان وزير الصحة فوزى المهدي قد رجح في تصريح لـ"موزاييك" تلقيح 3 ملايين شخص بحلول شهر يونيو المقبل.

المصدر: RT + "موزاييك أف أم"