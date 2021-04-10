بأكثر من 97%.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتي

فاز رئيس جيبوتي المنتهية ولايته، إسماعيل عمر جيله، بالانتخابات الرئاسية من جديد، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية، مؤمن أحمد شيخ، في ساعة متأخرة من ليل أمس.

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وحصل الرئيس، إسماعيل عمر جيله، على 167536 صوتا بنسبة 97.44%، والمرشح المستقل، زكريا إسماعيل فرح، على 4408 صوتا بنسبة 2.48%.

وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل 2021، حيث أعلن في التلفزيون العام "RTD" أن النتائج النهائية ستصدر قريبا من قبل المجلس الدستوري.

وسعى إسماعيل عمر جيله (73 عاما)، بدعم من عدة مجموعات سياسية (بما في ذلك حزب الشعب التقدمي، الحزب الحاكم) المتحد تحت راية الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، إلى الحصول على فترة خامسة على رأس البلاد.

وفي "فيسبوك"، قال الرئيس المعاد انتخابه "شكرا لكم على ثقتكم، شكرا لك جيبوتي! دعونا نواصل معا!".

تجدر الإشارة إلى أن إسماعيل عمر جيله وافق على الترشح للانتخابات الرئاسية بعد نداء من الشباب الجيبوتي الذين نظموا تجمعا كبيرا في 17 ديسمبر 2020، بكل من العاصمة والمناطق الداخلية، وحثوه على الترشح لفترة جديد.

المصدر: وكالة أنباء جيبوتي