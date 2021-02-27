جيبوتي تساند السعودية

أعلنت جيبوتي يوم السبت تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشددت جيبوتي على رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يمس سيادة المملكة أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية.

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وأكدت في الوقت ذاته "محورية الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي في إرساء الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال".

وأصدرت السعودية مساء الجمعة بيانا علقت من خلاله على التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

المصدر: وكالات